تموين بورسعيد يضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

أحكم رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين وسط التابعة لمديرية تموين بورسعيد قبضتهم على كميات كبيرة من المواد الغذائية فى حالة منتهية الصلاحية تباع على انها صالحة للإستهلاك الأدمى .

كانت ادارة وسط بتموين بورسعيد شنت حملة مكبرة بناء على تعليمات مشددة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد لاحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية .

وعلى الفور بدأت التحركات وتم تشكيل حملة تحت إشراف محمد حلمى وكيل مديرية تموين بورسعيد و عادل عثمان وسماح رضوان كبار مفتشي إدارة وسط

و تمكنت الحملة من ضبط 2 من المحال التجارية بدائرتى ضواحى وعرب بورسعيد لحيازتهم وعرضهم ولبيعهم كميات من المواد الغذائية من الباتيهات والشيبسى والإندومى و العصائر بالاضافة الى المياة الغازيه والشيكولاتهوالبسكويت تباع للمواطنين على انها صالحة للإستهلاك الأدامى مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش والتدليس جمهور المستهلكين .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات اللازمه وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .