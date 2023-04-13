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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هذه أغلى القيم الرمضانية التي يتعلمها المؤمن.. داعية يوضح

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصبر من أغلى القيم الرمضانية التي يتعلمها المؤمن في شهر رمضان الكريم.

أغلى القيم الرمضانية

وأضاف رمضان عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "DMC" أن رمضان هو شهر الصبر، مشددًا على أهمية الصبر مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ" وأيضًا: "وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا".

كما استشهد رمضان عبدالمعز بقوله تعالى: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" مشيرًا إلى أن الله عز وجل بعد ذلك يقول: "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ".

وأكد أن أوسع الناس أرزاقًا هو الذي يتحلى بالأخلاق، موضحًا أن الأخلاق تحتاج إلى صبر، متابعًا: "حياتنا كلها محتاجة صبر لكي نفوز بالجنة".

وتابع: "الصلاة تحتاج إلى صبر، وقراءة القرآن تحتاج إلى صبر والعبادة عمومًا تحتاج إلى صبر من أجل طاعة الله".

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الإفتاء: تعرضوا لنفحات الله فى هذه الأيام المباركة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نبهنا إلى أن هناك أيام مباركة وعلينا أن نتعرض إلى هذه النفحات حتى يصلح حالنا ولا يصيبنا الشقاء، مستشهدا بالحديث النبوى، حين قال صلى الله عليه وسلم: " ِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا". 

وتابع شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أمس الأربعاء: "إحنا دلوقتى فى أيام نفحات أواخر شهر رمضان وليلة القدر، علينا التعرض لها بالطاعة العبادة يمكن أن تصيب أحد نفحة من عند الله، وهناك حكمة من وضع الله هذه الأزمنة، من أجل ايقاظ الهمم ولا يشعر بالملل فى الطاعة، فيتعبد ربنا ويشد الهمة فى شهر رمضان مثلا أو وقفة عرفات، أو غيرها فيزيد بالتالى من العبادة والطاعة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

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