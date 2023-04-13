عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط.
منال عوض محافظ دمياط.

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير..

وتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

و ثمنت " المحافظ " تلك الجهود والذى يأتى انطلاقا من الدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى لخدمة اهل المحافظة،  معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا..

txt

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بـ دمياط

دمياط محافظ دمياط الفئات الأولى بالرعاية وزارة التموين المواد الغذائية منال عوض منال عوض محافظ دمياط البنك الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن إيقاف ساديو ماني

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تتفقد آخر تطورات مبنى إدارة المرور بشطا

ترشيحاتنا

رشا إسحق: جار دراسة أسباب زيادة نسب معدلات الطلاق

مفاجأة .. تعرف على ضحية رامز نيڤر إند

عاجل.. صحيفة أمريكية تكشف هوية مسرب الوثائق السرية

رامز جلال عن غادة إبراهيم: هيفاء وهبى الغلابة

وزير الخارجية التركي: نشعر بالامتنان لسرعة تطور العلاقات مع مصر

أخبار السيارات| نيسان سنترا 2024 وأوبل هاتشباك 2023الآن في مصر.. كوارث إهمال تغيير فلتر زيت .. مواصفات مرسيدس مايباخ GLS 600 الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير بسكويت العيد بوصفة اقتصادية

يمنع مشاكل الخصوبة والهرمونات عند النساء والرجال.. مشروب رمضاني يمتلك فوائد خارقة

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الشد العضلي .. تعرف عليه

هتعيد من غير ما تتخن.. طريقة عمل الكحك الدايت

فيديو

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ