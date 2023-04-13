بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير..

وتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

و ثمنت " المحافظ " تلك الجهود والذى يأتى انطلاقا من الدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى لخدمة اهل المحافظة، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا..