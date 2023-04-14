بفستان أصفر أنيق.. فرح الزاهد تخطف الأضواء عبر انستجرام | شاهد

شاركت الفنانة فرح الزاهد جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وتألقت فرح الزاهد، بفستان شيفون باللون الأصفر أبرز عن رشاقتها، وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، نالت إعجابمتابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



فرح الزاهد

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فرح الزاهد في الماكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاهباللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

فرح الزاهد

بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد، تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد "البطة الصفرا"، ويضم نخبة من أبرزالفنانين، منهم، غادة عادل، فرح زاهد، حسن أبو الروس كما يشارك نخبة من أبرز الفنانين ضيوف شرف، منهم، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومروة عامر.

يذكر أن فرح الزاهد، شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل الطاووس، وحققت من خلاله نجاحاجماهيريا كبيرا في العالم العربي.

وتدور أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق فيإحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم، جمال سليمان، سميحة أيوب سهر الصايغ، فرح الزاهد، أحمد فؤاد سليم، وهومن تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.