وشه حلو..تعليق مرتضى منصور عقب التعاقد مع كارلوس أوسوريو ونبأ سار للاعبين

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بالتعاقد مع كارلوس أوسوريو لتولي قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن كارلوس مدرب مميز وسبق له قيادة عدد من المنتخبات في بطولات عالمية أبرزها كأس العالم .



وأضاف مرتضى منصور أن كارلوس “وشه حلو …أول ما مضينا العقد كسبنا والنهارده كان موجود في الماتش ”.

وتابع أن مستحقات لاعبي الفريق متوفرة وسيتم صرفها للاعبين مشددا أنه لا يحب التدخل في عمل المدير الفني .

وأكمل أن فيريرا تسبب في خسارة ٥ بطولات ولكنه لم يعقد أي جلسة معه.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في إطار منافسات الدوري المصري .