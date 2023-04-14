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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على قيد الحياة.. إنقاذ 5 أشخاص بينهم طفلين أسفل عقار الإسكندرية المنهار

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار المنهار

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن قوات الحماية المدنية تمكنت حتى الآن من انقاذ 5 أشخاص، بينهم طفلين أسفل عقار الورديان المنهار، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن آخرين.

وأشارت في تصريحات لصدى البلد، أن البحث لا يزال جاريًا عن آخرين تحت الأنقاض، مؤكدة أن المنزل صادر له قرار هدم منذ عام 2018، ومكون من أرضي و3 طوابق وانهار بالكامل.

صادر له قرار هدم.. تفاصيل جديدة مثيرة عن عقار الإسكندرية المنهار

استخراج 3 أشخاص أحياء أسفل عقار الورديان المنهار غربي الإسكندرية

وقد شهدت منطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار مساء الخميس، وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة المعنية لموقع العقار.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفرى في نطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمديرية وبقسم شرطة مينا البصل، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورئيس حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان والأجهزة التنفيذية بالحي لمتابعة الواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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