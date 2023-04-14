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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

 ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.


ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  لنحو 33.75جنيه للشراء و34.10 جنيه للبيع مقارنة 33.70جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 40 قرش .
 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 38.37جنيه للشراء و 38.67جنيه للبيع مقارنة 38.42جنيه بزيادة 27 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  نحو 34.25جنيه للشراء و34.78جنيه للبيع مقارنة 34.14جنيه بارتفاع 64 قرش.

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.75جنيه للشراء و34.10جنيه للبيع .
.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.37جنيه للشراء و 38.67جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.25جنيه للشراء و34.78جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي  عند 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع  .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.96جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع مقارنة 33.72 جنيه بارتفاع 36 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 38.56جنيه للشراء و 38.69جنيه للبيع مقارنة 38.41 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 28 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34.59جنيه للشراء و34.72جنيه للبيع مقارنة 34.17جنيه بارتفاع 55 قرش .

 

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