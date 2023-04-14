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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبراء اقتصاديون يفجرون مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. وعواقب وخيمة على الدولار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال خبراء اقتصاديون إن أسعار الذهب في السوق العالمية، ارتفعت للربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.2٪، لتصل إلى 1980 دولارًا للأونصة، وخلال تداول الخميس الماضي، ولأول مرة منذ مارس 2022، تجاوز عتبة 2050 دولارًا.

وقال أندري ماسلوف، المحلل في “FG Finam”، "خلال الصيف، من المرجح أن تظل أسعار الذهب في حدود 1900 - 2100 دولار للأوقية". 

وأوضح أنه “لا يمكن حدوث انخفاض في أسعار الذهب إلا بحلول خريف عام 2023، بالنظر إلى أنه في كثير من النواحي، تم بالفعل حل المشاكل في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلي أن التضخم المرتفع يدعم الذهب أيضًا. 

وأوضح ألكسندر دجييف المحلل في شركة “Alfa Capital”: "على وجه الخصوص، التضخم الأساسي، الذي لا يتعجل الانحدار إلى المستويات المستهدفة، على الرغم من جهود البنوك المركزية العالمية، والتي تقلل من القيمة الحقيقية لمدخرات المستثمرين".

الركود الوشيك في الولايات المتحدة

وذكر الخبير، أن المخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة والمشاكل التي تم الكشف عنها في القطاع المصرفي في أمريكا وأوروبا، من بين عوامل المتسببة في ارتفاع الأسعار.

سجلت الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب تدفقات صافية قدرها 32 طنًا من الذهب بقيمة 1.9 مليار دولار في مارس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

في نهاية الشهر، بلغت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية 3443.8 طن (110.7 مليون أونصة) من الذهب. 

والمحرك الرئيسي للتغيير، وفقًا للخبراء، كان الأزمة المصرفية.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وفي نفس الوقت، يستمر نشاط البنوك المركزية في إحلال احتياطيات الذهب محل الدولار الأمريكي. 

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، اشترت البنوك المركزية 52 طنًا من الذهب للاحتياطيات في فبراير وحده، و 74 طنًا في يناير.

وفي عام 2022، تم تجديد الاحتياطيات العالمية للبنوك بمقدار 1136 طنًا.

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وقالت أوكسانا لوكيشيفا، محللة أسواق السلع في “Otkritie Investments”: "أدى اعتقال المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة جزئيًا إلى هذا الارتفاع في أسعار الذهب، ولكن منذ إنشاء السابقة ولم يتم استنفاد الوضع، مع اقتراب انتخابات عام 2024، ستستمر المخاطر في النمو”.

وشددت على أنه "في الواقع، فإن هذا الحدث له بالفعل عواقب وخيمة على الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي".

وأشارت لوكيشيفا إلى أن عدد الاتفاقات الثنائية بين البلدان في مجال التبادل التجاري بالعملات الوطنية، التي تتخلي عن الدولار الأمريكي، آخذ في الازدياد أيضًا.

وقالت: "هذا ما سيصبح عاملا أساسيا في دعم نمو أسعار الذهب بالدولار”.

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