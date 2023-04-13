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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات وأدنى مستوى في عام واحد مقابل اليورو، اليوم الخميس، بعد انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين بشكل غير متوقع في مارس، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

أدني مستوي في شهرين

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 100.84 وهو أدنى مستوى منذ 2 فبراير.

أدني مستوي في عام

وارتفع اليورو إلي 1.10680 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أبريل 2022.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

يتم دعم العملة الموحدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشددًا نسبيًا والذي من المتوقع أن يستمر في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي.

وفي 12 شهرًا حتى مارس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7٪، وكان هذا هو أصغر ارتفاع على أساس سنوي منذ يناير 2021 وأعقب ارتفاعًا بنسبة 4.9٪ في فبراير.

الدولار الأمريكى اليورو اسعار الفائدة الدولار

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