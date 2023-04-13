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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

صدى البلد

   واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري فى التعاملات، اليوم الخميس نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر .


وعالميا - تراجع الدولار اليوم الخميس ، بعدما أدت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وتوقعات أن ينتهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.


وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.03% إلى 101.44، ويحوم حول أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.40 بعد انخفاضه 0.6% الليلة الماضية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4% في فبراير.
وصعد اليورو 0.05% إلى 1.0994 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.1005 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ونزل الين الياباني 0.04% إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04% خلال الجلسة. 


وانخفض الدولار الأسترالي 0.01% إلى 0.669 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.23%إلى 0.621 دولار.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية ، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 20 - 22 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية . 
ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجلت 33.75 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.86 جنيه للشراء 34.06 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرار في الشراء وارتفاع في البيع بقيمة 7 قروش في ختام تعاملاته في البنوك المصرية.


ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجل 38.37 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.50 جنيه للشراء و38.69 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.25 جنيه للشراء و38.37 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الاهلي.
وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي 99.84 جنيه للشراء و100.77 جنيه للبيع.
س.ع

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