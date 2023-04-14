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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي بدر: متعود على الضرب من محمد رمضان

الفنان مجدى بدر
الفنان مجدى بدر

حل الفنان مجدى بدر، ضيفا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، للحديث عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يجسد فيه شخصية "بلال شامة".

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وعلق عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلا: "التعامل مع محمد رمضان مختلف عن التعامل وقت فيلم "عبده موتة"، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد  وقال لي خليك عارف انه لو قابلك هيقتلك، وفي مشاهد اتصورت في إسكندرية، ومشهد السلم، أنا متعود على الضرب من محمد رمضان".

 

وأضاف: "محمد رمصان محترف، بيضرب ومبيضربش، وبعد المشهد وبعد الضرب دا كله، مقالش ولا كلمة حضني جدا، ودا احسن تعبير من محمد رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك".

 

محمد رمضان محمد سامى برنامج التاسعة الفنان محمد رمضان شافكي المنيري فضائية الاولي عبده موته جعفر العمدة الفنان مجدى بدر

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