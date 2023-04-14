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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بلال شامة .. مجدى بدر يكشف مفاجآت عن جعفر العمدة: المخرج شربني الدور ونصحني ألا أحتك بمحمد رمضان

الفنان مجدى بدر في
الفنان مجدى بدر في جعفر العمدة

حل الفنان مجدى بدر، ضيفا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، للحديث عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يجسد فيه شخصية "بلال شامة".

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بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

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مجدي بدر عن بلال شامة: محمد سامي شربني الدور وحببني في الشخصية

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مجدي بدر عن مشهد الضرب مع جعفر العمدة: المخرج نصحني ألا أحتك به
علق عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلا: "التعامل مع محمد رمضان مختلف عن التعامل وقت فيلم "عبده موتة"، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد، وقال لي خليك عارف انه لو قابلك هيقتلك".

وأضاف: "محمد رمصان محترف، بيضرب ومبيضربش، وبعد المشهد وبعد الضرب دا كله، مقالش ولا كلمة حضني جدا، ودا احسن تعبير من محمد رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك".


مجدى بدر عن دور بلال شامة: معرفش الشر ده طلع منى إزاي
تحدث عن كواليس تقديمه لدور "بلال شامة" في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلا: "أخرجت دور الشر بداخلي بعد الحوار مع محمد سامي، والبروفات كان سر الأداء الرائع لكل فريق العمل، محمد سامي يقدر يضيف بابتسامته حاجات كتير ومضطريناش نعيد أي مشهد لأن محمد سامي بيدخل الممثل في أحسن حالاته".

معرفش الشر طلع منى ازاى

وأضاف: " أنا معرفش الشر ده طلع منى أزاى، لكن المخرج محمد سامى بيقوم بدور كبير، وبيعامل كل واحد من الموجودين في العمل حتى لو 3 أو 4 مشاهد على أنه بطل العمل".


بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة
قال الفنان مجدى بدر، إن دوره في المسلسل لم ينته إلى الآن، معقبا: "في حلقة اليوم المفروض أن العربية خبطتني وأنا مُت لكن في نهاية الحلقة اكتشفنا أن بلال شامة عايش وموجود".

وأضاف الفنان مجدى بدر،: "بداية اللقاء مع جعفر العمدة كانت في حلقة اليوم، وجعفر في هذا اللقاء خرج بعض الكبت من 19 سنة"، مشيرا: "الأحداث ما زالت تتوالى"، موضحا: "محمد سامى جلس معي وشربني  الدور، وحببني فيه، وفى مساوئ الشخصية جدا".

 

مجدي بدر عن بلال شامة: محمد سامي شربني الدور وحببني في الشخصية
تحدث الفنان مجدى بدر، عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، قائلا: "المخرج محمد سامى جلس معي وشربني الدور، وحببني في الدور، وفى مساوئ الشخصية جدا".

وأضاف: "المخرج محمد سامي قال لي إن الشخصية ليس لديها عواطف وهدفها في الحياة هي الفلوس، وهو عايش علشان الفلوس"، لافتا: "العمل كانت به ميزة، أنه كان كاملا، الحلقات الـ30 كانت كاملة، وكل واحد كان واخد الدور كاملا، وعارف نهاية الأحداث".

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