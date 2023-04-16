عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كانت جاية 6 شهور وقعدت 23 سنة.. حكاية باتريستيا البولندية مع الغردقة

باتريستيا البولندية
"باتريستيا" البولندية

كان من المقرر أن تنهي "باتريستيا" رسالتها للدكتوراة حول السياحة في مصر في غضون 6 أشهر، ولكن امتدت فترة إقامتها في الغردقة لتصل 23 عامًا، خلال هذه الفترة، تعلقت باتريستيا بالمدينة وأهلها وأصبحت تعرف أحياءها وتفاصيل شوارعها وأسواقها، استخدمت موهبتها في التصوير لتوثيق مظاهر الحياة اليومية لسكان الغردقة وحركة السياحة.

وبعد حصولها على درجة الدكتوراة، حصلت باتريستيا على وظيفة في شركة سياحة وتم إرسالها مع فوج سياحي إلى الغردقة، وعملت كمرشدة سياحية.

 بدأت فكرة التصوير الفوتوغرافي لمظاهر الحياة في الغردقة بشكل احترافي في الأيام الأولى من أزمة فيروس كورونا، وكان الهدف من صور باتريستيا للغردقة هو جذب الناس إلى المدينة وتعريفهم على تفاصيلها ومعلوماتها والرد على أسئلتهم وتعليقاتهم.

 وقد لاقت الصور اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور لأن الكثيرين لا يعرفون تفاصيل الغردقة.

قالت "باتريستيا" في الأيام الأولى من أزمة فيروس كورونا، أصبحت فكرة الاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي لمظاهر الحياة في الغردقة بشكل احترافي شائعة، وقد عرفت أن الناس يشتاقون إلى مصر ويرغبون في زيارتها، لذلك قررت أن أخرج إلى شوارع الغردقة وأسواقها والمناطق السياحية والشعبية لأظهر جمال المدينة، لكن الجولات الإرشادية استغرقت كل وقتي، ولهذا قمت بإنشاء صفحة على فيسبوك باسم "صور الغردقة"، حيث يمكن للجميع الاطلاع على الصور والمعلومات المفصلة عن المدينة والحصول على الإجابات على أسئلتهم وتعليقاتهم.

 

تؤكد "باتريستيا" أن الهدف من "صور الغردقة" هو التعريف بالمدينة وتثقيف المتابعين بالمعلومات المفصلة وشرح كل ما يتعلق بالمدينة، وقد لاقت هذه الصور اهتماماً كبيراً من الناس الذين يرغبون في معرفة تفاصيل الغردقة، وبالتالي أصبحت وسيلة مهمة للتعريف بالمدينة وجذب السياح إليها.

الغردقة السياحة في مصر المناطق السياحية التصوير الفوتوغرافي البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت وترقبوا الباقي منها فى الصباح

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني .. رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال معرض «دكان الفرحة» لرعاية 1000 أسرة

تكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد بسفاجا

استمرار منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمدينة رأس غارب

ليلة رمضانية ببيت ثقافة الحمراوين جنوب البحر الأحمر

الهلال الأحمر بالبحر الأحمر يواصل حملة اكسر صيامك بميادين بالغردقة

إقبال كبير من أبناء البحر الأحمر على اختبارات مسابقة القرآن الكريم

رئيس مدينة رأس غارب يبحث تفعيل المشاركات المجتمعية مع مستشار وزارة البترول

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أنشطة جمعية نداء الخير ويعد بحل المشكلات

ترشيحاتنا

بدأ من 4700 عام| مظاهر احتفال وعادات شم النسيم لدى المصريين القدماء

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

كانت جاية 6 شهور وقعدت 23 سنة.. حكاية باتريستيا البولندية مع الغردقة

هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال.. اعرف الرأي الشرعي

50 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 16-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ