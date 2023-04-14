مشاهد مؤلمة.. التفاصيل الكاملة لانهيار عقار الورديان بالإسكندرية ووفاة 6 أشخاص

صراخ وعويل وآنات وآهات الضحايا تحت الأنقاض، مشاهد مؤلمة شهدتها منطقة الورديان أمس الخميس، عقب انهيار عقار بشارع حسن عبيد، التلعفري سابقاً، التابع لحي غرب بمحافظة الإسكندرية.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة، عندما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع حسن عبيد، التلعفرى سابقًا، في نطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا أسفل العقار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالمديرية وبقسم شرطة مينا البصل، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورئيس حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان والأجهزة التنفيذية بالحي لمتابعة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

مفاجأة.. العقار مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم من 5 سنوات

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن قوات الحماية المدنية تمكنت حتى الآن من إنقاذ 5 أشخاص، بينهم طفلين أسفل عقار الورديان المنهار، ووجود 6 وفيات.

وأشارت في تصريحات لصدى البلد، أن المنزل مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم منذ عام 2018، ومكون من أرضي و3 طوابق وانهار بالكامل.

6 وفيات و5 مصابين.. أسماء ضحايا العقار المنهار

ونجحت صدى البلد في الحصول من مصدر مسئول بديوان عام محافظة الإسكندرية، بأسماء وأعمال ضحايا عقار الورديان المنهار، غربي محافظة الإسكندرية.

وتضمنت حالات الوفاة 3 إخوة، وطفل عمره 13 سنة، بينما من بين المصابين هناك أم وطفليها الذين لم تتجاوز أعمارهم أصابع اليد الواحدة.

والمتوفون هم سعيد إبراهيم محمد 40 سنة، محمد إبراهيم محمد، 39 سنة، وأحمد ابراهيم، 36 سنة، والسيد مكي وشهرته إسلام، 38 سنة، وأحمد رمضان أحمد، طفل عمره 13 سنة، وسامي محمد مصطفى وعمره 62 سنة.

والمصابون هم سحر مجاهد علي، 36 سنة، وابنيها ياسين السيد مكي، 8 سنوات، ويونس السيد مكي، 4 سنوات، وعزيزة جابر سليمان، 70 سنة، وحميدة أحمد عبدالمطلب، 45 سنة.

تضامن الإسكندرية: تقديم كافة المساعدات المادية والعينة والدعم النفسي للأسر المتضررة

وقالت الدكتورة ماجدة جلال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق الإغاثة التابع للمديرية انتقل إلى موقع حادث عقار بالورديان المنهار وفقًا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار بمنطقة الورديان، التابعة لحي غرب.

وأضافت أنه عقب المعاينة والحصر، تبين أن العقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، ومأهول بالسكان، وانهار بالكامل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتشلت 6 وفيات و5 مصابين أسفل الأنقاض.

وأكدت أن فرق الإغاثة تقوم حاليًا بتقديم كافة المساعدات المادية والعينة والدعم النفسي للأسر المتضررة.

وتتولى النيابة العامة حاليًا التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.