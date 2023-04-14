مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. سجن أحمد فهمي عاما لاتهامه بقضية آثار

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 24، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 24، يحاول حامد (أحمد فهمي)، إثبات براءته من تهمة التنقيب عن الآثار، ولكن دون جدوى، ويتم الحكم عليه بالسجن عام مع الشغل، هو وأبو العزم (أحمد وفيق).

ويعلم مسعود (عمرو عبد الجليل) بسرقة الآثار التي قام بسرقتها من المتحف المصري، فيقوم بتعذيب رجاله الذين يعلمون مخبأ الآثار، في الوقت الذي تتركه فيه الفرنسية لونا (رانيا التومي) وتسافر إلى فرنسا.

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صورا تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتر مسلسل سره الباتع .

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقى في وجدان الناس".

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.