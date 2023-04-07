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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. أحمد السعدني يطلق سراح الأسرى الفرنسيين

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 17، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17، يقوم حامد (أحمد السعدني) بإطلاق سراح الأسرى من جنود الحملة الفرنسية، ويجردهم من ملابس العسكرية، ويكلفهم برسالة إلى الجنرال بيلو. 

ويذهب الجنود الفرنسيون الأسرى إلى الجنرال بيلو، ويخبرونه بأن حامد سوف يأسر الكثير من الجنود لو لم يتم إطلاق سراح أهل قرية شطانوف، وهنا يتدخل البروفيسور كليمون (حسين فهمي) ويخبره بأنه من تسبب في هذه الأزمة وإسقاط هيبة الجيش الفرنسي، بعد قتل صابر (الشاعر هشام الجخ). 

 

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج  محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقي في وجدان الناس". 

 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الالكترونية. 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

أحداث مسلسل سره الباتع 

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل سره الباتع الحلقة 17 احمد السعدنى احمد فهمي حنان مطاوع

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