أكثر السيارات الصينية مبيعًا في 2023 .. تفاصيل وأسعار

كشفت تقارير مجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات بالتعاون من المرور، عن حجم مبيعات السيارات الصينية خلال شهر مارس الماضي من العام 2023، والتي اعلنت عن تصدر النسخة BYD قائمة السيارات الصينية للمرة الثانية، بعد أن حققت المركز الاول خلال شهر فبراير 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اكثر السيارات الصينية مبيعًا في 2023.

تصدرت السيارة بي واي دي F3 قائمة السيارات الصينية الاكثر مبيعًا خلال شهر مارس بعدد 415 سيارة، وتعد هذه النسخة من الفئات الشهيرة التي تنتمي إلى عائلة السيدان، والتي تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اكثر السيارات الصينية مبيعًا

وتعمل السيارة باقل حركة أوماتيكي للفئة عالية التجهيز، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، مع تقنية الدفع الامامي لجميع الفئات، بينما تبدأ اسعار السيارة من 360 الف جنيه، حتى 410 الف جنيه للفئة الثانية التي تعمل بعلبة تروس أوتوماتيكية.

اكثر السيارات الصينية مبيعًا

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 في المرتبة الثانية بعدد 476 سيارة، وهي تقدم ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي ويدوي مانيوال بحسب الفئة المقدمة، حيث يتم طرحها محليًا بثلاث فئات، مع محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتبدأ اسعار السيارة في السوق المحلي من 390 الف إلى 455 الف جنيه.

اكثر السيارات الصينية مبيعًا

وجاءت السيارة شيري تيجو 7 في المرتبة الثالثة بعدد 347 سيارة، وتأتي السيارة بسعر رسمي يتراوح بين 630 الف للفئة الاولى، و 680 الف جنيه للثانية، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 145 حصانا، وناقل حركة اوتوماتيكي 6 سرعات، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران.

اكثر السيارات الصينية مبيعًا

وتواصل شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها، بعد أن حصلت السيارة تيجو 3 على المركز الرابع بعدد 217 سيارة، ومن المعروف عن هذه النسخة تقديها عبر فئة واحدة بسعر 535 الف جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، وبقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

اكثر السيارات الصينية مبيعًا

وحصلت السيارة ام جي 5 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان على المركز الخامس بعدد 215 سيارة، وتقدم السيارة محليًا بسعر يبدأ من 584.990 جنيه حتى 644.990 جنيه، بينما تعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT.

اكثر السيارات الصينية مبيعًا

وجاءت السيارة ام جي HS في المرتبة السادسة بعدد 100 سيارة، و عدد 88 سيارة للنسخة ام جي ZS، بالاضافة إلى سيارة ام جي RX5 بعدد 82 سيارة، إلى جانب السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام بعدد 62 نسخة.