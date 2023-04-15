بقوة 320 حصانا .. أكيورا تكشف عن نسختها الجديدة إنتيجرا 2024 |صور

كشفت شركة أكيورا عن نسختها الجديدة إنتيجرا تايب إس موديل 2024، والتي تأتي باطلالة خارجية رائعة تشمل العديد من اللمسات الرياضية، والتي تتميز بالشراسة ايضا، إلى جانب حزمة من القدرات الفنية عالية الاداء، والتجهيزات الداخلية ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024.

أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024

الابعاد الهيكلية للسيارة أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024

الطول 185.5 بوصة.

العرض 72 بوصة.

الارتفاع 55.5 بوصة.

قاعدة العجلات 107.7 بوصة.

الوزن الاجمالي 1400 كيلوجرام.

أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024

مواصفات السيارة أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024

تعتمد السيارة أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024 على جنوط رياضية انيقة المظهر حيث يبلغ قياسها 19 بوصة مدعومة باطارات ميشلان Pilot Sport 4S 265/30، بالاضافة إلى وجود مصابيح أمامية حادة بتقنية LED LIGHT، وشبكة أمامية باللون الاسود اللامع، ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع.

أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024

وتأتي السيارة أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بشاحن توربيني سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 320 حصانا عند 6500 لفة في الدقيقة، و 421 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024

وتستمد السيارة أكيورا إنتيجرا تايب إس موديل 2024 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات يدوي مكون من 6 نقلات، بينما تعتمد ايضا على مكابح بريمو الشهيرة، بالاضافة إلى منظومة عادم رياضية، وحزمة عالية الاداء من انظمة الحماية ودعم قائد المركبة، بالاضافة إلى شاشة تصل لـ 9 بوصة، ونظام صوتي مميز.