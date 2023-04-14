صحة السويس ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأعياد

أعلنت مديرية الصحة بالسويس رفع درجة الاستعدادات القصوي بجميع مستشفيات المحافظة استعداداً لاستقبال الأعياد، حيث وجهت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس تعليماتها لجميع مديري المستشفيات والادارات الفنيه بالمديريه لرفع حاله الإستعداد للأعياد بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال اي حالات طارئة.

وكانت الدكتورة أمل قد وجهت بإنعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتلقى أي بلاغات والتعامل معها ، كما وقد شددت سيادتها على تكثيف الرقابة علي محلات ومنافذ الأغذية ، و منظومة صرف الألبان والطعوم بالوحدات إضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

ويأتي ذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الطوارئ للقصوى قبل عيد الفطر المبارك وذلك بدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتوجيهاته للتنسيق الكامل وتسخير جهود المحافظة للإستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة الاعياد القادمه.