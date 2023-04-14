الهلال يخسر بهدف نظيف من متذيل الدوري السعودي

تعرض فريق الهلال إلى الخسارة بهدف نظيف من نظيره الباطن، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لفريق الباطن عن طريق اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة ٤٧.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ناصر الهدهود – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو -سلمان الفرج – عبدالله عطيف

خط الهجوم: لوسيانو فييتو – أوديون إيجالو – صالح الشهري.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٦ نقطة، بينما يأتي فريق الباطن في المركز الأخير برصيد ١٥ نقطة.