ولاية أمريكية تصوت على حظر تطبيق تيك توك

صوتت الهيئة التشريعية في ولاية مونتانا الأمريكية، اليوم الجمعة، على حظر تطبيق تيك توك في الولاية.

ووصل تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إلى نحو مليار مستخدم خلال 5 سنوات من انطلاقه، وفق ما ذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية.

وصل تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إلى نحو مليار مستخدم خلال 5 سنوات من انطلاقه، وفق ما ذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية.

ومع أن تقديرات أظهرت أن العدد انخفض مع مطلع عام 2023 إلى نحو 834 مليونا، غير أنه يبقى واحدا من أكبر المنصات الاجتماعية على الإنترنت وأكثرها نموا.

وقبل نحو أسبوعين، قال المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، إن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها.

لكن وخلال ذلك، عقدت جلسة استجواب في الكونجرس الأميركي، هاجم فيها أعضاء لجنة الطاقة والتجارة شو بشكل قاس.

واستدعى هؤلاء المدير التنفيذي لـ"تيك توك" للإدلاء بشهادته بشأن أمن بيانات المستخدمين في التطبيق بعد مخاوف بشأنها.