إحنا شرطة.. حبس عصابة النصب على راغبي استبدال العملة الأجنبية بالبساتين

قررت نيابة البساتين، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة وإستقطاب راغبى إستبدال العملة الأجنبية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بالبساتين بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة وإستقطاب راغبى إستبدال العملة الأجنبية .

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم بالقليوبية قرر تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الاشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " وإتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية ، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامها وبداخلها عدد 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة ، وقاموا بإصطحابه داخل السيارة والإستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إنتحال صفة رجال الشرطة وإستقطاب راغبى إستبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.