رقم قياسي جديد في سرعة تنظيف صحن الطواف بالكعبة المشرفة| فيديو

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن تمكن الفريق المكلف بتنظيف صحن الطواف بالكعبة المشرفة من تسجيل رقم قياسي جديد في سرعة تنظيف الصحون.

وذكرت فضائية الإخبارية السعودية أنه تم تنظيف صحن الطواف بالكعبة المشرفة خلال 5 دقائق فقط وهو أقل بدقيقتين عن العام الفائت.

وقال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية إن هناك كثافة كبيرة في أعداد المعتمرين ورغم ذلك نشهد انسيابية في عملية الطواف سواء في الدور الأرضي أو في السطح أو حتى في الدور الثاني.

وأضاف: اليوم كان هناك كسر لرقم سرعة تنظيف "صحن الطواف"، إذ أنه بعد صلاة المغرب وصلت الفترة إلى 5 دقائق فقط وهو أقل من الرقم القياسي الذي تم تحقيقة العام الماضي والبالغ 7 دقائق.

