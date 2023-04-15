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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اجتهدت في اللهجة.. وليد فواز يكشف كواليس مشاركته في مسلسل الكتيبة 101

وليد فواز في الكتيبة
وليد فواز في الكتيبة 101

تحدث الفنان وليد فواز، عن كواليس مشاركته في مسلسل الكتيبة 101.

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وقال الفنان وليد فواز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القائمين على العمل لم يدخروا أي جهد أو وقت أو مواد من الممكن أن تساعد على الوصول للشخصية"، لافتا: "لم أقابل أحد من التكفيرين".

 

وأضاف الفنان وليد فواز،: "الشكل الخارجي للشخصية كان بالاتفاق مع صُناع العمل"، موضحا: "اجتهدت كثيرا في اللهجة لأن الموضوع بالنسبة لي كان تحدي".

 

وأشار: "سمعت الشخصية التي جسدتها في الحقيقة وحاولت عمل حالة من المحاكاة"، مضيفا: "كنت أحاول أحاكي طريقة كلامه في الحقيقة".

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