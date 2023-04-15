بإطلاله بسيطة.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بظهورها.. شاهد

شاركت الفنانه فرح الزاهد جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" عبر خاصيه استوري .

وظهرت فرح الزاهد بإطلاله جذابة جريئة بالسوت باللون الرصاصي اللامع ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيهابطريقة تبرز جمالها ، مما حازت علي أعجاب متابعيها.

فرح الزاهد

بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد، تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد "البطة الصفرا"، ويضم نخبة من أبرزالفنانين، منهم، غادة عادل، فرح زاهد، حسن أبو الروس كما يشارك نخبة من أبرز الفنانين ضيوف شرف، منهم، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومروة عامر.

ويذكر أن فرح الزاهد، شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل الطاووس، وحققت من خلاله نجاحاجماهيريا كبيرا في العالم العربي.

وتدور أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق فيإحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم، جمال سليمان، سميحة أيوب سهر الصايغ، فرح الزاهد، أحمد فؤاد سليم، وهومن تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.