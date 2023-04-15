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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم المصري: فوز الأهلي بكأس مصر لليد جاء عن جدارة واستحقاق

صدى البلد

قال إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن مواجهة سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر اليوم كانت صعبة، وإن الفوز بنتيجة  32-22 على منافس قوي بحجم الفريق السكندري جاء عن جدارة واستحقاق.

وأكد أن «رجال يد الأهلي» أمامهم تحديات كثيرة هذا الموسم، خاصة عندما يخوض الفريق الشهر القادم منافسات بطولة السوبر الإفريقية وأيضًا البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

وقال المصري إن «رجال يد الأهلي» دائمًا على قدر المسئولية لرد جميل الجماهير التي لم تتوقف عن دعم الفريق ومساندته في جميع المباريات، ونعدهم بالاستمرار دائمًا على طريق الانتصارات.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي قد توج بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق سبورتنج في النهائي الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على صالة أكتوبر الدولية بنتيجة 32-22.

الأهلى طريق كرة اليد السوبر الإفريقي كأس مصر يد الأهلي

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