إسلام حسن: كأس مصر لليد يمنح الأهلي دوافع كبيرة في بطولتي إفريقيا

أكد إسلام حسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب سبورتنج في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم يمنح الفريق دوافع كبيرة في الفترة القادمة، وقبل خوض بطولتي السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس الإفريقية.

وأوضح أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا في النهائي وكانوا جميعًا على قدر المسئولية في جميع مباريات البطولة وخاصة في النهائي، ليتوجوا باللقب عن جدارة واستحقاق.

وأكد أن الفريق قد عزم النية على التتويج ببطولة كأس مصر اليوم للتأكيد على فوزه ببطولة الدوري، الذي تحقق قبل أيام معدودة من خوض النهائي اليوم، ولمنح اللاعبين مزيدًا من الثقة للتتويج بكل البطولات هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.