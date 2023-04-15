إسلام حسن: كأس مصر لليد يمنح الأهلي دوافع كبيرة في بطولتي إفريقيا

أكد إسلام حسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب سبورتنج في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم يمنح الفريق دوافع كبيرة في الفترة القادمة، وقبل خوض بطولتي السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس الإفريقية.
وأوضح أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا في النهائي وكانوا جميعًا على قدر المسئولية في جميع مباريات البطولة وخاصة في النهائي، ليتوجوا باللقب عن جدارة واستحقاق.
وأكد أن الفريق قد عزم النية على التتويج ببطولة كأس مصر اليوم للتأكيد على فوزه ببطولة الدوري، الذي تحقق قبل أيام معدودة من خوض النهائي اليوم، ولمنح اللاعبين مزيدًا من الثقة للتتويج بكل البطولات هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.