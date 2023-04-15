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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل: رجال يد الأهلي دائمًا على قدر المسئولية

صدى البلد


أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أبدى سعادته بالفوز اليوم ببطولة كأس مصر، بعد التفوق على سبورتنج في المباراة النهائية اليوم، وقال إن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم يؤكد أن «رجال يد الأهلي» دائمًا على قدر المسئولية.

وأشار عادل إلى أن الفريق استعد جيدًا لخوض نهائي كأس مصر اليوم، خاصة بعد الثقة الكبيرة التي اكتسبها الفريق بعد التتويج منذ أيام معدودة ببطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق أغلق صفحة الفوز بالدوري بعد ساعات معدودة من التتويج بها من أجل التحضير بقوة لمباريات كأس مصر.

وأوضح عادل أن الفريق سوف يغلق أيضًا صفحة التتويج بكأس مصر سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لخوض منافسات بطولة السوبر الإفريقية وأيضًا البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي قد توج بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة 32-22 في النهائي الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على صالة أكتوبر الدولية.

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