إنجاز كبير.. الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني بالفوز بالدوري وكأس مصر

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بالفوز بالكأس بجانب بطولة الدوري التي حصل عليها الأهلي قبل أيام.



وأضاف أن الجمع بين البطولتين إنجاز كبير ويعكس الجهود التي بذلها الفريق وجهازه على مدار الموسم، وهو أمر أسعد جماهير الأهلي التي تستحق التهنئة والتحية، لا سيما أنها تدعم وتساند ناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف.

كما أن هذا الفوز يحمل اللاعبين مسئوليات مضاعفة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض منافسات قوية على المستوى القاري في مايو المقبل.



وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين والروح العالية وإصرارهم على الفوز بالبطولتين واستعادة مكانة كرة اليد الأهلوية. وقال إنه سعيد أيضًا بأداء كل منظومة العمل والتكاتف بينهم والعمل بروح الجماعة والالتزام والانضباط الذي يسود كل العناصر.



وأكد الكابتن محمود الخطيب على أن مجلس الإدارة لا يدخر جهدًا في دعم كل الفرق الرياضية سواء في المسابقات المحلية أو القارية، والعمل على رفعة اسم النادي في كل المحافل.