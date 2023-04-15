صحف الكويت: بوتين يوقّع قانونًا يسهّل استدعاء جنود الاحتياط.. بايدن يعلن عزمه خوض سباق الرئاسة في 2024 ..والاجتماع التشاوري في السعودية يطالب بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي

مصر: 98% زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول

وزير الخارجية السوري يزور الجزائر

أمريكا تؤكد دعمها للسعودية في اليمن

ماكرون يصادق على مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميًا

بايدن يؤكد ضرورة حماية "المعلومات الحساسة" بعد واقعة التسريب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن محمد معيط وزير المالية المصرية قوله إن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة، بما يسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة في ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار الوزير إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98٪، كما حقق النمو القوي في قطاع الخدمات تحسنا كبيرا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقما قياسيا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35٪ عن العام الماضي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الإذاعة الحكومية بالجزائر أعلنت أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى الجزائر اليوم السبت.

وقالت "القبس" إن متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن وفدا من البيت الأبيض "أكد دعمه" للسعودية على صعيد اليمن وغيره من الأماكن، وذلك خلال محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أن البلدين اتفقا خلال المحادثات على البقاء على تواصل منتظم.

وذكرت "الجريدة" أن البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة ليل الجمعة شدد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا بإنهاء وجود الميليشيات، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية، مطالبًا بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي، مشددا على أهمية مكافحة ظاهرتي الإرهاب وتهريب المخدرات.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه قرر الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 وسيعلن تفاصيل بشأن حملته في وقت "قريب إلى حد ما".

وقالت "الراي" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر مرسومًا رسميًا بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، السبت، وذلك بعد أن صادق "المجلس الدستوري" عليه، الجمعة.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونًا يسهّل استدعاء المطلوبين لخدمة العلم، في نصّ صادق عليه البرلمان خلال يومين. ويسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ أمر الاستدعاء لطرف ثالث، بعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء لصاحب العلاقة باليد شخصيًا.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه يجب على الجيش ومجمع الاستخبارات تعزيز حماية المعلومات، بعد واقعة التسريب الأخيرة، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال تحدد صحة الوثائق السرية التي تم تسريبها مؤخرًا، وأنه أمر الجيش ومجمع الاستخبارات بـ"اتخاذ خطوات لتعزيز حماية المعلومات الحساسة، وتحديد من يمكن أن يحصل عليها".