انتقدت إفطار المسافرين.. سيدة سعودية تثير الجدل: عيب عليكم أنتم مو راكبين جمل

تصدرت سيدة سعودية محركات البحث على فيسبوك، بعد ظهورها في مقطع فيديو تنتقد فيه المسافرين الذين يفطرون خلال شهر رمضان،مشيرة إلى أنهم يسافرون عن طريق الطائرات المكيفة وليس الجمال.

وأثارت السيدة حالة من الجدال الواسع، ليتفق معها البعض فيما عارضها آخرون بحجة أن إفطار المسافرين رخصة أحلها الله للمسلمين فيرمضان.

وأوضحت: كل واحدة مشترية من ستاربكس وقاعدين يرضعوا كالأطفال أقسم بالله، ليش تفطروا ترى مكيف وراكبين طيارة مو على جملعشان تفطروا.. وما شاء الله أجسام.

وأنهت حديثها قائلة: اللي يخليكي تحطي آيلاينر وروج أحمر من هنا لهنا يخليكي تصومي، يعني ماني فاهمة ليش تصومي، الأطفال طبعًا عادي لكن الكبار عيب عليكم.