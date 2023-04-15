بعد القاهرة والسعودية.. وزير الخارجية السوري يزور الجزائر اليوم



نقلت وسائل إعلام سورية عن الإذاعة الجزائرية قولها بأن وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد سيصل إلى الجزائر اليوم السبت.

وكان الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق قد زار في وقت سابق مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له في مطار جدة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية

ورافق الوزير المقداد في زيارته الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي ويزن الحكيم من مكتب الوزير.