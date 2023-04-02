في أول زيارة له إلى القاهرة منذ 10 سنوات .. المقداد وشكري يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي .. وزير الخارجية يؤكد أهمية إحياء العملية السياسية في سوريا

وزير خارجية سوريا: كل التقدير لدور مصر الداعم

مصر تدعم التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية

مباحثات مصر وسوريا تدعم سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته

اتفقت مصر وسوريا على تعزيز التعاون الثنائي اليوم السبت خلال أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري إلى القاهرة منذ أكثر من عقد، في أحدث مؤشر على قيام دول عربية بتحسين العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



واستقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية، السبت، الأول من إبريل، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

واحتضن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نظيره سامح شكري لدى وصوله إلى وزارة الخارجية في أول رحلة رسمية منذ ما قبل الأزمة والصراع الذي بدأ في سوريا عام 2011.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته علي كامل اراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وجدد الوزير شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

كما نوه شكري خلال اللقاء، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، إلى أن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشئون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الارهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.

المقداد: سوريا تقدر دور مصر الداعم

ومن جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدماً الشكر للمساعدات الاغاثية الانسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، ومعرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخى الداعم لقضايا أمتها العربية.

وفى هذا الإطار، استعرض الوزير المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما فى ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها وما زال يعاني منها الشعب السورى.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، كاشفاً أن كلا الوزيرين اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصرى والسورى الشقيقين.

عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وقال مصدر وفقا لرويترز، إن الزيارة تهدف إلى وضع خطوات لعودة سوريا إلى الجامعة العربية بوساطة مصرية وسعودية.

وعلقت جامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها عضوية سوريا في 2011 وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

ودفعت مصر بقوة إلى مساندة ودعم سوريا لتجاوز منحتها السياسية من خلال التأكيد في أكثر من مناسبة على ضرورة الوقوف بجانب دمشق وتمثل ذلك في الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى الأراضي السورية من أجل تقديم الدعم والمساندة بعد زلزال عاصف ضرب البلاد 6 فبراير الماضي.

وتعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هي الأولى له منذ توليه منصبه كوزير خارجية جمهورية سوريا.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك اهتماما من الدولة المصرية بسوريا للروابط بين الشعبين والحكومات والتي امتدت على مدى قرون، منوهًا بأن سوريا حاضرة في الضمير المصري والعربي.



وأضاف "شكري"، في تصريحات سابقة، أن الأزمة لابد أن يكون لها نهاية، مؤكدًا أن مصر تساهم في إيجاد السبل التي تؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري، بالإضافة إلى احتضان الأشقاء من سوريا.

الدفع بالحل السياسي

وخلال الشهر الجاري، استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدماً في سوريا الشقيقة.



وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أحاط المبعوث الأممي بالدعم الذي قدمته مصر إلى سوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر في فبراير الماضي، والزيارة التي قام بها إلى دمشق للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في تلك الأزمة، مشدداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف لمساعدة سوريا على الصمود أمام تلك التبعات.



وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري استمع إلى رؤية المبعوث الأممي حول تطورات مساعي الدفع بالحل السياسي في سوريا، حيث أكد شكري على أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة للشعب السوري الشقيق.



واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد لبيدرسون استمرار دعم مصر الكامل لجهوده، وهو ما كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الذي أعرب عن تقديره لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني، وهو ما يأتي في إطار الدور المحوري لمصر بالمنطقة.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة.

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري

زيارة وزير الخارجية السوري الى القاهرة ولقائه مع سامح شكري