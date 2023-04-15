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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل رؤوسا نووية .. الصين تجري تجربة لإسقاط الصواريخ المرعبة

الصين تطور أسلحتها
الصين تطور أسلحتها

أجرت الصين، اليوم السبت، اختبارا أرضيا ناجحا لاعتراض الصواريخ ، في استمرار منها في تطوير أسلحتها في مواجهة الأسلحة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه تم تنفيذ العملية في وقت متأخر من مساء الجمعة داخل الأراضي الصينية وحققت "هدف الاختبار المنشود".

أضافت الوزارة أن الاختبار كان "دفاعيا في طبيعته وليس موجها إلى أي دولة"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى مثل ما إذا كان قد اصطدم بالفعل بجسم ما، وعدد الصواريخ المعترضة التي تم إطلاقها وأين سقطت.

وتهدف هذه الأنظمة، التي تتكون من صواريخ اعتراضية أرضية ومجموعة كبيرة من الرادارات وأنظمة التحكم في النيران، إلى إسقاط الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تلك العابرة للقارات التي تحمل رؤوسا نووية أو غيرها من الرؤوس الحربية، أثناء تحليقها في منتصف مسارها الفضائي في طريقها إلى أهدافها.

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