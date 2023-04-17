عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المفوضين تؤجل دعوى تأجير وبيع الأماكن

صدى البلد

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 11 يونيو المقبل.

(( وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما اقل )) مع كل ما يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم30 لسنة 43 دستورية مقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.

المفوضين تأجير وبيع الاماكن هيئة المفوضين الدستورية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

7 درجات .. مفاجأة من الأرصاد عن حالة الطقس في الساعات المقبلة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

عرض روسي.. 3 بدائل أمام كولر لتعويض رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي

موضوعات متعلقة

لو أنت موظف.. تعرف على العقوبات التأديبية فى الجرائم العامة

الدستورية: لا يجوز لأعضاء النيابة الإدارية قصر التقاضى على درجة واحدة

إحالة أوراق مقاول قتل سيدتين في كرداسة للمفتي

الدستورية ترفض دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع

استغل صغرها.. محاكمة سائق تعدى على فتاة من ذوي الإعاقة بالمرج

أخبار الحوادث: قصة فتاة منشأة القناطر.. قرار عاجل بشأن وفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد.. المشدد لتاجر المخدرات ببورسعيد.. جهود الداخلية في يوم واحد

مجازاة مسئولين إثنين بالشئون الصحية في القليوبية

تأجيل طعن يطالب بوقف تحصيل الضريبة المضافة على أعضاء الزمالك

ترشيحاتنا

وقت إخراج زكاة الفطر .. احذر فوات أجرها بدخول هذا الموعد

دعاء ليلة القدر .. مدامع الخاشعين 110 أدعية مستجابة رددها الآن

قيمة زكاة الفطر 2023.. اعرف مقدارها نقدا وموعد إخراجها

لا يصدأ .. تعليق مثير من فرج عامر عن مباراة الأهلي وسموحة

رئيس الإمارات يدعو لوقف التصعيد في السودان وضمان حماية المدنيين

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

أقل مجهود وتكلفة.. طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

فيديو

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

عيار الذهب فلت.. الجرام وصل 2350 جنيها بدون مصنعية وهذا موقف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ