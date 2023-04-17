المفوضين تؤجل دعوى تأجير وبيع الأماكن

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 11 يونيو المقبل.

(( وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما اقل )) مع كل ما يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم30 لسنة 43 دستورية مقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.