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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: لو ترك طالب الشرطة كليته يدفع ضعف تكاليف تعليمه

النائب عاطف المغاورى
النائب عاطف المغاورى ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

قال النائب عاطف المغاورى ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه وافق على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة التى مناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب الماضية.

وأكد المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعديلات تتضمن أن يوقع طالب الشرطة مع ولى أمره بأنه لو ترك الطالب كليته يدفع ضعف تكاليف تعليمه.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، و المقدم من الحكومة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 30 من شهر أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع:"بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير"

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