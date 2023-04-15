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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت تقلق كيان سموحة | ظهور خلافات بين فرج عامر وخماسي المجلس

مجلس سموحة
مجلس سموحة

يبدو أن نادي سموحة لم يكتب له الاستقرار على الرغم من اختيار أعضاء النادي رئيسهم المنتخب قانونا عقب رحيل وليد عرفات رئيس نادي سموحة السابق وعودة المهندس محمد فرج عامر الذي لديه ثقة جماهيرية لدى جميع الأعضاء.

وعقب تولي المهندس محمد فرج عامر رئاسة نادي سموحة زمام الأمور من جديد ورحيل وليد عرفات بدأت الخلافات تظهر بين الرئيس الحالي وخماسي المجلس “ عمر الغنيمي نائب الرئيس وأحمد عجلان وأشرف مختار ورامي فتح الله وماهينور سامح”.

ولم تمر سوى شهور قليلة حتى تفاجأ أعضاء نادي سموحة برحيل عمر الغنيمي وأحمد عجلان ورامي فتح الله وفقا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية .

وشهدت عودة المهندس محمد فرج عامر لرئاسة نادي سموحة نشوب خلاف مع أعضاء مجلس الإدارة الذي رفض السير على طريقة “عصر الرجل الواحد” وفقا لتصريحاتهم واعتراضهم على صدور بعض القرارات من قبل رئيس النادي دون مخاطبة أعضاء المجلس واتخاذ قرارات إدارية وفنية والتي كان على رأسها رحيل طارق العشري المدير الفني في ذلك الوقت لنادي سموحة .

 

مديونيات نادي سموحة 

عقب تسلم المحاسب وليد عرفات رئاسة نادي سموحة تفاجأ ببعض الديون التي لا حصر لها من جهات الدولة والتي يرجع تاريخها لعام 2018-2019-2020

ونجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات في ذلك الوقت في جدولة بعض الديون حيث نجح في سداد ما يقرب من 95 مليون جنيه في أول 3 أشهر وغيرها من المخلفات المالية المتراكمة .

 

ولم تنته أزمات نادي سموحة حتى الآن في ظل وجود العديد من المخلفات المالية والإدارية وتواجد بعض المديونات المتراكمة على نادي سموحة.

 

قلق بين أعضاء نادي سموحة على الرغم من تصريحات رئيس النادي 

لم يسد الاطمئنان بين أعضاء نادي سموحة حتى تلك اللحظة على الرغم من تصريحات المهندس محمد فرج عامر التي تنص على تصحيح مسار النادي انتهاء بعض الأزمات والوصول إلي اتفاق مع الإصلاح الزراعي 

يري بعض أعضاء نادي سموحة إلي انفاق الكثير من الأموال على الفريق الأول لكرة القدم ما بين صفقات محلية وأجنبية على الرغم من اعتبارهم أن نادي سموحة نادي اجتماعي في المقام الأول لعدم وجود جماهيرية حقيقة في لعبة كرة القدم داخل العاصمة “ الإسكندرية".

ويري بعض أعضاء نادي سموحة أن تكليف صفقات الفريق الأول لكرة القدم مبالغ فيها وعدم الاهتمام بالألعاب الجماعية الأخرى على الرغم من نجاح المجلس السابق في تقليل المصروفات والاهتمام بكافة الألعاب الجماهرية.

وأكد أحد أعضاء نادي سموحة أن مشكلة الاستصلاح الزراعي لا تزال قائمة حتى الآن دون توضيح رسمي أمام الجميع واطمئنان الأعضاء.

وطالب أعضاء نادي سموحة بتوضيح الأمور أمام الأعضاء وفقا للبيانات المنتشرة من قبل أعضاء المجلس السابق.

 

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