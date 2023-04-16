انفراجة بأسعار الأعلاف والدواجن.. مكاسب طرح الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع

تتخذ الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات كبيرة في سبيل تنظيم الأسواق، وضمان ضبط واستقرار أسعار السلع الاساسية والاستراتيجية وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

إضافة سلعة استراتيجية جديدة

ويتضح ذلك جلياً من خلال إطلاق وزارة التموين منصة البورصة المصرية للسلع والتي تساهم في التخفيف من حدة تغير الأسعار وتذبذبها، فضلاً عن منع الممارسات الاحتكارية، والتصدي لجشع التجار، كما أن لها عدة مزايا تضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية.

يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، قال في سبتمبر 2022، إن البورصة السلعية تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 15 %.

وأعلن عشماوي، أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " علي منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل.

وعرضت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، وذلك في أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعة الأعلاف.

وأوضح عشماوي، أنه بالتنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تقرر طرح سلعة الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع وذلك بغرض زيادة المعروض من السلع "سلعة الذرة الصفراء " لصالح صغار مربي الدواجن، عن طريق طرح هذه السلعة لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 الي 100 طن /يوم.

وتقوم المصانع بإعادة بيع الأعلاف في صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجي الدواجن، ومن المنتظر أن تقوم هيئة السلع التموينية ببيع حصة أخرى من الذرة الصفراء يوم الثلاثاء القادم في جلسة استثنائية عبر البورصة المصرية للسلع لصالح مصانع الأعلاف، علي أن تعقد جلستين أسبوعياً لسلعة الذرة الصفراء أيام الاثنين والخميس تباعاً.

وسجلت 36 شركة "مصانع أعلاف"، في البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد 5 عمليات وجاري اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات أخرى.

أسعار الدواجن ستنخفض ثانيتنا

وجاء تداول سلعة الذرة الصفراء على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلعة القمح على البورصة المصرية للسلع اعتبارا من شهر نوفمبر من عام 2022 حيث تم تداول ما يقرب من 570 ألف من الأقماح حتي الان ،في أكثر من 38 جلسة تداول لمتوسط عدد 100 شركة من المطاحن في الجلسة الواحدة.

وثمن عشماوي تدخل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في بيع سلعة الذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع واعتبر هذا الأمر إضافة كبيرة لصالح منتجي الدواجن للتخفيف من وطأة تقلبات الأسعار للسلع والحبوب والغلال علي مستوى العالم نتيجة لاضطرابات سلاسل الامداد نتيجة التغيرات الجيوسياسة التي يشهدها العالم.

وقال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرار الوزارة يتضمن إعطاء مصانع العلف للذرة الصفراء من بعدها توزع هذه المصانع لمربي الدواجن الذين لديهم بمزارعهم أقل من 20 ألف طائر، مشيرا إلى أن "هذا القرار يصلح لمربي التسمين، هما معندهمش في مزارعهم مصانع لتصنيع العلف، إنما منتجي البيض لديهم مصانع داخل مزارعهم لتصنيع العلف".

وأضاف أن منتجي البيض يطالبون الوزارة بالسماح لهم بشراء الذرة من البورصة السلعية مثلهم مثل مصنعي العلف، وعن سعر شراء الذرة الصفراء من البورصة السلعية، أوضح نبيل أن السعر لم يعلن من قبل الوزارة إلى الآن.

من الجدير بالذكر أن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أعلن في مارس 2023، أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق ، حيث يشترك 112 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من 350 إلى 400 طن أسبوعيا.

ولفت حينها، إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، كما سيؤدي إلى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72%، وطرحه في الأسواق بأسعار مناسبة، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك، مؤكدا إشادة أصحاب المطاحن بمنظومة البورصة السلعية، كما طالبو بزيادة كميات القمح المتداولة من خلال منصة البورصة السلعية.

ما هي البورصة المصرية السلع؟

وأضاف السلاموني، حينها، أن متوسط سعر طن الأقماح من خلال البورصة السلعية 10 آلاف و600 جنيه للطن، بدلا من 12 الف و12 ألف و500 جنيه في الأسواق والموانئ.

كما ساهمت البورصة السلعية في انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% في الأسواق بمعدل من 1000 الى 1500 جنيه لكل طن.

وذكر حينها، أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،مما أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية.

هي عبارة عن سوق الكتروني منظم لتداول السلع، ويتم طرح السلع المتفق على تداولها من خلال منصة إلكترونية، بشرط أن تكون السلعة حاضرة لطرحها وتحديد الكميات المتاحة منها، وبذلك يتم استقبال عروض الشراء من خلال البورصة السلعية عبر هذه المنصة الإلكترونية.

والبورصة السلعية أصبحت نظامًا أساسيًا تمارَس من خلاله التجارة بشكل أسرع ومن ثم انخفاض سعر السلعة لصالح المستهلك، ويتعامل فيها كل العملاء، من منتجين، وتجار، ومستهلكين.

أما عن آلية عملها فتعمل بورصة السلع على تجميع الإنتاج، وتصنيفه ثم طرحه للتداول عبر منصة البورصة السلعية، وبذلك يتحقق السعر العادل للسلعة المتداولة، و يتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون.

وهدف هذه البورصة يكمن في خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، والتي تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادرة على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية من خلال الاعتماد على آلية "التسعير الحر"، التي تؤدي للحد من الممارسات الاحتكارية، وخفض تكاليف التداول وتحسين عملية تداول السلع فضلاً عن زيادة الفرصة أمام التصدير وتوفير وسيط موثوق فيه والقضاء على العشوائية في التجارة وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات.