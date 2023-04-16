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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: التحكيم المصري يحتاج رفع كفاءة

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لـ التحكيم الكروي المصري من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب فرج عامر: "محتاجين مزيد من الاهتمام بخصوص التحكيم الكروي المصري محتاج رفع كفاءة ومزيد من الدورات التدريبية، حسن العيدروس معلق قنوات بي إن سبورتس بعد احتساب هدف توتنهام بالأمس في الدوري المصري كان هناك هدف للنادي الأهلي تم الغائه تقريباً من نفس الطريقة ونفس اللعبة ولكن بالأمس تم إلغاء الهدف للأهلي المصري واليوم في البريميرليج تم احتساب الهدف لتوتنهام".

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

 
فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

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