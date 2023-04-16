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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: خالص التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

هنأ إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، متابعيه من المسيحيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة عيد القيامة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر: "خالص التهنئة لإخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وكل عام وأنتم بخير".

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

 
فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

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