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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك عليكي نجاحك يا ستهم.. أشرف زكي يهنئ روجينا بعيد ميلادها

اشرف زكي و روجينا
اشرف زكي و روجينا

هنأ الفنان أشرف زكي، زوجته الفنانة روجينا بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك أشرف زكي صور تجمعه بروجينا في أحدث ظهور، وكتب: "أجمل يوم في العمر يوم ميلادك يوم خاص جدا السنة دى، الحمد لله أن عيد ميلادك يوم نجاح مسلسل ستهم ويوم عظيم الدنيا كلها تحتفل بيه كل سنة وانتى عظيمة ومتألقة وحياتنا في أمن وأمان وسعادة، مبروووك عليكى نجاحك يا ستهم، مبرووك لينا كلنا مبرووك مايا مبروك مريم اشكرك يارب ع عظيم نعمتك".

قصة مسلسل “ستهم”

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمتالإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

 

روجينا اشرف زكي بيومي فؤاد سلوي عثمان عيد ميلادها موسم رمضان الدراما المصرية المخرج رؤوف عبد العزيز مسلسل “ستهم”

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