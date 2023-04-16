فركش.. فريق عمل مسلسل ستهم يحتفل بنهاية التصوير ونجاح المسلسل| صور

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورا تجمعها بكل صناع مسلسل ستهم بعد الانتهاء من التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت روجينا علي الصور: "الحمد والشكر لله احلی فركش واحلى عيد ميلاد ربنا يدمها نعمة علينا نعمة الحب والنجاح..

شكرا لكل كاست ستهم أمام الكاميرا وخلفها شكرا فريق الإخراج كنتوا ارجل رجالة ذى ما اتعودت عليكم تعبتوا اوی بس كنتوا بتشتغلوا بمنتهى الحب.. شكرا فريق التصوير من اشطر الناس محترمين وفنانين ومنتهى الذوق تربية الأستاذ رؤوف عبد العزيز..

شكرا فريق الإنتاج إنتاج محترم راقی دایما بيشتغلوا في صمت شكرا مهندسة الديكور الفنانة الرقيقة على تعبك في ديكورات صعبة جدا بس كنتى اد المسؤولية شكرا كل من وراء الكاميرا الجنود العظماء.. شكرا الأساتذة الكبار أستاذ جهاد سعد والمبدعة سلوى عثمان اتعلمت منهم كتير شكرا لكل زملائى اللى غمروني بكل الحب وعملوا أدوار عظيمة احسنتوا…

شكرا كل الشباب والبنات نورتوا مسلسل ستهم.. شكرا لكل الوجوه الجديدة والأطفال شكرا الكاتب الرائع ناصر عبد الرحمن ملحمة فنية وقضية هامة تمس القلوب بكلماتك صغت نجاح ابطال ستهم موضوع محترم لقلم محترم شكرا جداجدا استاذ رؤوف عبد العزيز المخرج الرائع الانسان الخلوق الفنان انت البطل الحقيقى لمسلسل ستهم تانى تعاون وتانى نجاح ربنا يجمعنا دايما على خير بالنجاح.. شكرا اشرف ذكى على دعمك وحبك لمسلسل ستهم انت الدافع والداعم في كل اللحظات الصعبة من غير ك مشروع ستهم لم يظهر للنور شكرا يارب مدد يارب مدد بلا عدد".