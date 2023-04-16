عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشارك باحتفالات الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة المجيد

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باحتفالات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال القداس الذى ترأسه قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور واسع من السادة الوزراء والمحافظين.

وقدمت " المحافظ" التهنئة إلى البابا تواضرس بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما هنأت أبناء مصر بهذه المناسبة المجيدة داعية الله أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدة أن ما نشهده خلال تلك الفترة من تقارب للاعياد يعكس تلاحم وترابط أبناء الوطن.

خاص| فركش مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي في دمياط اليوم

FB_IMG_1681648672528
FB_IMG_1681648672528
FB_IMG_1681648665976
FB_IMG_1681648665976
دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي بابا الإسكندرية منال عوض عيد القيامه المجيد منال عوض محافظ دمياط الكاتدرائية قداسة البابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

خاص| فركش مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي في دمياط اليوم

سيرا على الأقدام.. محافظ دمياط يتفقد شوارع الشرباصي والتجاري وسوق السمك

ترشيحاتنا

واقعة شيكابالا تثير أزمة .. نجوم الكرة يطرحون روشتة لعلاج السباب الجماعي

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن فلول المتمردين

هدوء حذر|الذهب يفاجئ المشترين قبل العيد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم .. أكلت شم النسيم

صلاة عيد الفطر 2023 .. حكمها وموعدها وماذا يفعل من فاتته بالساحات؟

بيان عاجل لجامعة الدول العربية بشأن تطورات السودان و8 قرارات حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. طريقة عمل الغريبة في المنزل

منعا للغش.. شاهد| الفرق بين ورق التوت والعنب والفراولة المباع بالأسواق

حاولت الحصول على نصف ثروته.. ماذا فعل أشرف حكيمي ليدمر حياة طليقته؟

كارثة غذائية .. خلط السمن النباتي بالقشطة يسبب جلطة بالقلب

فيديو

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

وصل 2700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد وضربة قوية للدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ