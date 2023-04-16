محافظ دمياط تشارك باحتفالات الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة المجيد

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باحتفالات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال القداس الذى ترأسه قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور واسع من السادة الوزراء والمحافظين.

وقدمت " المحافظ" التهنئة إلى البابا تواضرس بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما هنأت أبناء مصر بهذه المناسبة المجيدة داعية الله أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدة أن ما نشهده خلال تلك الفترة من تقارب للاعياد يعكس تلاحم وترابط أبناء الوطن.

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