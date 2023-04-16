حملات رقابية على المنشآت الغذائية ومحال تصنيع وبيع الأسماك المملحة والفسيخ بالسويس

نظم فريق مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمحافظة السويس برئاسة الدكتوة ماري صبحي حملات تفتيشية مكثفة على جميع منافذ تداول الغذاء ومحال تصنيع وبيع الاسماك المملحة والفسيخ بالاسواق، وذلك في إطار الاستعدادات لاعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وبناءا على توجيهات الدكتوة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس.

وتهدف الحملات للاطمئنان علي سلامة الأغذية قبل تقديمها للمواطنين ومتابعة طرق حفظها بطريقة آمنة للمستهلك والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها.

ووجهت الدكتورة أمل رشدي بتشكيل غرفه عمليات لتباشر عملها غدا الاتنين برئاستها لتلقي اي بلاغات عن حوادث او حالات تسمم والتعامل معها والتحرك السريع وذلك بالاضافة الي مرور الفرق الإشرافية بالمديرية علي جميع المنشات الصحية التابعة للتاكد من سير العمل وتواجد الاطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات فضلا عن جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف ورفع درجة الاستعداد خلال الأعياد.