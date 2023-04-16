الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على حضور ٥٢ ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم السبت المقبل باستاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.



وعبر المجلس عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف وأن النادي الأهلي وهو يعتز دومًا بتمثيل بلاده في المحافل القارية، يثمن تلك المساندة التي يلقاها من مؤسسات الدولة التي تُعلي مصلحة الوطن، وفي المقدمة وزارة الداخلية، وشركة تذكرتي وشركة ستادات الوطنية.