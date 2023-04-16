صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر الشريف.. بث مباشر

نقل الأزهر الشريف، شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، عبر البث المباشر على منصات الأزهر المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وشهدت صلاة العشاء والتراويح اليوم السبت إقبالا كبير من المصلين الذين ملأوا رحاب الجامع الأزهر الشريف، وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

هذا، ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).