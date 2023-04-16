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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت مجنون| شاهد رد أفعال إبراهيم نور الدين بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

رامز جلال
رامز جلال

وقع الحكم الدولي ابراهيم نور الدين، ضحية الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.

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رعب إبراهيم نور الدين في مقلب رامز جلال.. شاهد

وانفعل بشدة بعد اكتشاف أنه صحية مقلب رامز جلال الجديد، وبعد خروجه من الغسالة وخلع رامز جلال القناع وجه ابراهيم نور الدين سيلا من العصبية اتجاه رامز.

 

رامز جلال


ومنذ أيام طرح رامز جلال، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.
وكشف  البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني. 
 


 

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