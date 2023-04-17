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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لحيازتهما مخدرات في بدر

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة في بدر.

 

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "مستأجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- 2 هاتف محمول).

 

قسم شرطة بدر

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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