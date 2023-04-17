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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلة الحملات التموينيه على الأسواق والمحلات التجارية بسيناء

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة للمرور على الاسواق

 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، شن الحملات  التموينيه المشتركة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الأسماك   لضبط المخالفين واحكام الرقابه على الاسواق وجودة المعروض من الأسماك المملحة بالاسواق استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

١٢ محضرا:

 

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال، أن جهود الحملات  أسفرت عن تحرير عدد ١٢ محضرا متنوعا منهم ١٠ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحيه،  وعدد ٢ محضر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن وتم تسليم المحاضر التموينيه للعرض علي النيابات المختصه.

واكدت ان الحملات مستمرة على الاسواق حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لمراقبة الاسواق وتوفير السلع للمواطنين.

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