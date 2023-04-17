كلهم زملكاوية.. تعليق مثير من خالد الغندور علي أبطال مسلسل جعفر العمدة

علق الإعلامي خالد الغندور، علي أحداث مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور في منشور له: “الصراحة انا مستمتع بجعفر العمدة محمد سامي و محمد رمضان و هالة صدقي و فتوح احمد و مي كساب و احمد داش و جوري بكر و الغريبة ان كلهم زملكاوية الفن و الهندسة”.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.